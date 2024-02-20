Бывшего начальника отдела ИФНС приговорили к восьми годам за коррупцию

Экс-начальника отдела выездных налоговых проверок ИФНС России по Солнечногорску и его бывшего заместителя Химкинский районный суд приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Бывших чиновников обвинили в покушении на получение взятки в особо крупном размере. Кроме того, семь лет колонии строгого режима получил их посредник. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на Главное следственное управление СК России по Московской области.

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Следствие доказало, что в июне и июле 2022 года злоумышленники требовали у предпринимателя денежные средства в размере свыше 30 млн рублей. Третий фигурант должен был получить за посредничество два миллиона рублей. При передаче взятки оперативники задержали посредника, поэтому экс-чиновники не смогли получить взятки.

Ранее Пресненский суд Москвы признал ранее осужденного бывшего руководителя управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко виновным в получении взяток на 1,4 млрд рублей

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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