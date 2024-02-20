Бывшего начальника отдела ИФНС приговорили к восьми годам за коррупцию
Экс-начальника отдела выездных налоговых проверок ИФНС России по Солнечногорску и его бывшего заместителя Химкинский районный суд приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Бывших чиновников обвинили в покушении на получение взятки в особо крупном размере. Кроме того, семь лет колонии строгого режима получил их посредник. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на Главное следственное управление СК России по Московской области.
Следствие доказало, что в июне и июле 2022 года злоумышленники требовали у предпринимателя денежные средства в размере свыше 30 млн рублей. Третий фигурант должен был получить за посредничество два миллиона рублей. При передаче взятки оперативники задержали посредника, поэтому экс-чиновники не смогли получить взятки.
Ранее Пресненский суд Москвы признал ранее осужденного бывшего руководителя управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко виновным в получении взяток на 1,4 млрд рублей
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru