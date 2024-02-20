Бывшего начальника отдела ИФНС приговорили к восьми годам за коррупцию

Следствие доказало, что в июне и июле 2022 года злоумышленники требовали у предпринимателя денежные средства в размере свыше 30 млн рублей. Третий фигурант должен был получить за посредничество два миллиона рублей. При передаче взятки оперативники задержали посредника, поэтому экс-чиновники не смогли получить взятки.

Ранее Пресненский суд Москвы признал ранее осужденного бывшего руководителя управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко виновным в получении взяток на 1,4 млрд рублей

