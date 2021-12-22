СК задержал подозреваемого во взяточничестве мэра Краснодара

Глава администрации Краснодара Андрей Алексеенко, ставший фигурантом уголовного дела о получении особо крупной взятки, задержан. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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По версии следствия, в 2018 году, занимая должность первого заместителя губернатора Кубани, Алексеенко через посредника получил взятку в виде ружья стоимостью порядка 1,6 млн рублей за выдачу заключения соответствия нормам новому многоквартирному дому в Краснодаре.

В ведомстве добавили, что в настоящее время решается вопрос об избрании в отношении Алексеенко меры пресечения.

Ранее в отношении мэра Краснодара было возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере, в его доме и на рабочем месте прошли обыски, сообщает RT.

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