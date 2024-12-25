Бытовой газ? Что стало причиной взрыва в ТЦ Владикавказа, где погиб человек

Меняйло подчеркнул, что выехал в район торгового центра, где произошло возгорание.

ВЗРЫВ И ВОЗГОРАНИЕ

Первые сообщения о возгорании и взрыве в торговом центре начали поступать в Telegram-каналах около 8:40 (совпадает с мск).

Тогда канал «Shot» отметил, что в результате взрыва в ТЦ выбило огромное количество окон, из здания идет дым. Очевидцы сообщали о пожаре на верхнем этаже здания. Канал опубликовал видеокадры, на которых видно открытое пламя на крыше.

Позднее он сообщил, что есть угроза обрушения здания «Алании Молл». Указывается, что пожарные работают аккуратно, не заходят сильно вглубь. Несмотря на это, им удалось локализовать пожар на площади в 900 «квадратов».

ПРИЧИНЫ: БЫТОВОЙ ГАЗ?

В управлении Следственного комитета по региону сообщили, что хлопок газовоздушной смеси, предварительно, стал причиной ЧП в торговом центре. До этого ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщал, что причиной пожара в ТЦ стал взрыв бытового газа. Там отметили, что девять человек пострадали при пожаре. Ранее об этой версии также сообщал Telegram-канал «Shot». По его данным, взрыв газа произошел на верхнем этаже ТЦ.

В оперативных службах также отмечали, что, предварительно, мог взорваться газовый баллон в кафе на фудкорте.