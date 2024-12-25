Бытовой газ? Что стало причиной взрыва в ТЦ Владикавказа, где погиб человек
Утром в «Алании Молл» произошел взрыв и возгорание, погибла женщина, состояние еще одного пострадавшего уточняется. Следователи называют хлопок газовоздушной смеси предварительной причиной ЧП, а губернатор призвал не распространять фейки.
Возгорание произошло в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе, сообщил глава Северной Осетии Меняйло. Во время происшествия в ТЦ погибла женщина, состояние еще одного пострадавшего уточняется, его госпитализировали.
«Территория оцеплена. На месте работает следственная группа. Идет локализация пожара. Сильное задымление. Идет осмотр помещений на предмет очагов возгораний и по поиску возможно находящихся там людей», - сказал он.
Меняйло подчеркнул, что выехал в район торгового центра, где произошло возгорание.
ВЗРЫВ И ВОЗГОРАНИЕ
Первые сообщения о возгорании и взрыве в торговом центре начали поступать в Telegram-каналах около 8:40 (совпадает с мск).
Тогда канал «Shot» отметил, что в результате взрыва в ТЦ выбило огромное количество окон, из здания идет дым. Очевидцы сообщали о пожаре на верхнем этаже здания. Канал опубликовал видеокадры, на которых видно открытое пламя на крыше.
Позднее он сообщил, что есть угроза обрушения здания «Алании Молл». Указывается, что пожарные работают аккуратно, не заходят сильно вглубь. Несмотря на это, им удалось локализовать пожар на площади в 900 «квадратов».
ПРИЧИНЫ: БЫТОВОЙ ГАЗ?
В управлении Следственного комитета по региону сообщили, что хлопок газовоздушной смеси, предварительно, стал причиной ЧП в торговом центре. До этого ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщал, что причиной пожара в ТЦ стал взрыв бытового газа. Там отметили, что девять человек пострадали при пожаре. Ранее об этой версии также сообщал Telegram-канал «Shot». По его данным, взрыв газа произошел на верхнем этаже ТЦ.
В оперативных службах также отмечали, что, предварительно, мог взорваться газовый баллон в кафе на фудкорте.
Telegram-канала «Baza» сообщил, что в результате взрыва погибла 57-летняя женщина, она работала уборщицей в торговом центре и пришла пораньше перед открытием. По его данным, пострадали 13 человек, большинство из их – сотрудники ТЦ, а также прохожие. Посетителей в здании еще не было. Предварительной причиной пожара канал назвал «взрыв скопившегося в здании газа».
В МЧС заявили, что загорелись третий этаж и крыша здания на 800 квадратных метрах. Территория оцеплена, на месте работает следственная группа. Идет локализация пожара.
Вместе с этим Telegram-каналы начали распространять информацию о новом взрыве Осетии. Указывалось, что беспилотник якобы попытался ударить в телевышку во Владикавказе, на улице Осетинская Горка. Сергей Меняйло быстро опроверг эту информацию, призвав не распространять фейки и не реагировать на провокации, передает «Радиоточка НСН».
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