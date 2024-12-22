Мужчина устроил пожар в отделении Сбера в Новосибирске
В одном из отделений Сбера в Новосибирске произошел пожар. Об этом сообщает РБК.
Инцидент произошел в отделении кредитной структуры в районе Академгородок. Предварительно, установленный здесь банкомат поджог неизвестный мужчина.
Огонь быстро охватил банкомат, затем загорелся и потолок. Пожар удалось оперативно ликвидировать, общая площадь возгорания не превысила двух квадратных метров.
Удалось ли установить личность поджигателя, пресса не сообщает. Пресс-служба местного главка МВД к настоящему моменту ситуацию не комментировала
В Москве, Петербурге и других городах России 20 и 21 декабря прошла волна поджогов и взрывов в общественных местах. Почти всех подозреваемых власти задерживают сразу после случившегося.
Как минимум в десяти случаях задержанные действовали по указаниям мошенников или неизвестных, связавшихся с ними по телефону и в разных мессенджерах, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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