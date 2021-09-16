Преступник не найден. Что известно о нападении в Лисках

Рано утром в четверг 16 сентября неизвестный напал на отдел полиции в городе Лиски Воронежской области. В сообщении пресс-службы ГУ МВД по региону указано, что злоумышленник ранил сотрудника полиции, а затем скрылся на автомобиле "Нива".

Следователи также установили, что нападавший мог стать виновником убийства трех человек в селе Каменка в 47 километрах от Лисок. После нападения на ОМВД злоумышленник, по предварительным данным, застрелил женщину и ее двоих детей. ТАСС передает, что он скрылся в направлении города Острогожска Воронежской области.

Очевидцы выкладывали в соцсети фотографии, на которых видны повреждения на здании отдела. Ряд СМИ также сообщал, что злоумышленник привел в действие взрывное устройство. Однако дежурный сотрудник ОМВД России по Лискинскому району заявил НСН, что нападения и последующего взрыва не было.

«Это учебное, что тут такого. Больше комментировать не могу», - сказал он.

Экс-руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ, полковник милиции в отставке, заслуженный юрист России Иван Соловьев в эфире НСН заявил, что нападавший, скорее всего, был в состоянии алкогольного опьянения.

«Бытовые преступления из чувства неприязни и желания мести не регулируются временем суток. Я думаю, что это был какой-то порыв, скорее всего, у него была какая-то обида к полиции», - предположил полковник милиции.

В свою очередь глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в интервью НСН опроверг версию, что это могли быть учения.

«Это точно не была учебная тревога. Потому что сотрудник КПП обязан стрелять на поражение в случае нападения на объект. Поэтому сотрудники УСБ не имеют права делать такие инсценировки», - рассказал правоохранитель.



О том, кто мог совершить нападение, также нет единого мнения. В соцсетях появились кадры с камер видеонаблюдения, на которых был зафиксирован предполагаемый злоумышленник. NEWS.ru передали, что первого из подозреваемых опросили и уже отпустили из отдела, была установлена его непричастность к данному преступлению.

«Сергея Паринова опросили в местном отделе полиции. Ранее ориентировки с его поиском были опубликованы в Сети. Сейчас Сергей отпущен из отдела», - передает издание.



Также издание сообщает, что подозреваемым может стать Владимир Страхов, информации о местонахождении которого нет. По сообщениям СМИ, полицейские могли быть причастны к его бытовому конфликту с убитой женщиной из села Каменка, и нападавший мог "отомстить" им таким образом.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин передал уголовное дело об убийстве семьи и нападении на отдел полиции в центральный аппарат СК. В Воронежской области перекрывают дороги, чтобы не дать преступнику уйти за пределы региона.

