«Похоже на бытовуху». Поиск нападавшего на ОМВД в Лисках назвали «делом чести»

Также он отверг версию, по которой преступление было намеренно совершено в тот момент, когда в отделении было мало человек.

«В это время на месте находится дежурный офицер – он там круглосуточно, там могут быть дежурные оперативники, дежурные сотрудники патрульно-постовой службы. Не должно быть иллюзии, что там сидит только один дежурный сотрудник. В отделе полиции жизнь происходит круглосуточно, поэтому говорить о том, что он выбрал время, когда никого нет, неправильно. Дверь в отделение могла быть открыта или закрыта. Никаких четкий предписаний на этот счет для сотрудников полиции нет, за исключением случаев, когда применяется режим «Крепость» или принимаются повышенные меры безопасности», - пояснил полковник милиции в отставке.

В свою очередь глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в интервью НСН опроверг версию, что это могли быть учения.

«Это точно не была учебная тревога. Потому что сотрудник КПП обязан стрелять на поражение в случае нападения на объект. Поэтому сотрудники УСБ не имеют права делать такие инсценировки. Обычно проверками занимается управление собственной безопасности, они проносят якобы бомбу, муляж гранаты, женщины под юбкой прячут. Вот пронес тот же самый муляж гранаты, остановился и спросил дежурного сотрудника, почему рамка не работает. И тогда продолжают разбираться. А учения такими быть не могут!» - отметил глава профсоюза.

В результате нападения на ОМВД есть один пострадавший. По данным издания "Коммерсант-Черноземье", его госпитализировали в тяжелом состоянии.

По сообщениям СМИ, центр города Лиски перекрыт, на дорогах проверяют все машины. Полицейские в соседних областях приведены в состояние повышенной готовности – есть информация, что преступник попытается покинуть регион.

