«Похоже на бытовуху». Поиск нападавшего на ОМВД в Лисках назвали «делом чести»
Эксперты в эфире НСН предположили, что нападение на ОМВД в Воронежской области могло быть совершено из мести к полиции.
Нападение на ОМВД в городе Лиски Воронежской области, скорее всего, является обычным бытовым преступлением, совершенным из мести к полиции. Такое мнение высказали эксперты НСН по поводу инцидента, произошедшего рано утром 16 сентября. Ранее стало известно, что неизвестный мужчина в военной форме и бронежилете открыл огонь у здания ОМВД в городе Лиски. Он проник внутрь и взорвал бомбу, после чего скрылся, сообщил Telegram-канал Baza.
Нападение произошло в 5:30 по местному времени. Экс-руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ, полковник милиции в отставке, заслуженный юрист России Иван Соловьев в эфире НСН предположил, кто мог решиться на столь раннее преступление.
«Конечно, вариантов может быть масса, но напрашивается один: человек употреблял горячительные напитки и «созрел» до того, чтобы пойти взрывать. А человек в таком состоянии несильно различает, какое сейчас время дня и ночи. Когда в его искаженном сознании все собралось в одну кучу, он взял и пошел. Потому что бытовые преступления из чувства неприязни и желания мести не регулируются временем суток. Какую-то логику к ним сложно применять. Я думаю, что это был какой-то порыв, скорее всего, у него была какая-то обида к полиции. Для полицейских дело чести его поймать, и я думаю, что для этого не пройдет много времени. Поймают – спросят», - уверен эксперт.
Также он отверг версию, по которой преступление было намеренно совершено в тот момент, когда в отделении было мало человек.
«В это время на месте находится дежурный офицер – он там круглосуточно, там могут быть дежурные оперативники, дежурные сотрудники патрульно-постовой службы. Не должно быть иллюзии, что там сидит только один дежурный сотрудник. В отделе полиции жизнь происходит круглосуточно, поэтому говорить о том, что он выбрал время, когда никого нет, неправильно. Дверь в отделение могла быть открыта или закрыта. Никаких четкий предписаний на этот счет для сотрудников полиции нет, за исключением случаев, когда применяется режим «Крепость» или принимаются повышенные меры безопасности», - пояснил полковник милиции в отставке.
В свою очередь глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в интервью НСН опроверг версию, что это могли быть учения.
«Это точно не была учебная тревога. Потому что сотрудник КПП обязан стрелять на поражение в случае нападения на объект. Поэтому сотрудники УСБ не имеют права делать такие инсценировки. Обычно проверками занимается управление собственной безопасности, они проносят якобы бомбу, муляж гранаты, женщины под юбкой прячут. Вот пронес тот же самый муляж гранаты, остановился и спросил дежурного сотрудника, почему рамка не работает. И тогда продолжают разбираться. А учения такими быть не могут!» - отметил глава профсоюза.
В результате нападения на ОМВД есть один пострадавший. По данным издания "Коммерсант-Черноземье", его госпитализировали в тяжелом состоянии.
По сообщениям СМИ, центр города Лиски перекрыт, на дорогах проверяют все машины. Полицейские в соседних областях приведены в состояние повышенной готовности – есть информация, что преступник попытается покинуть регион.
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