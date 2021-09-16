В Воронежской области неизвестный напал на отдел полиции
Полицейский пострадал в результате нападения на отдел полиции в городе Лиски Воронежской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
«Сегодня в 05:30 в г. Лиски Воронежской области неизвестный проник на территорию районного отдела полиции, причинил ранение сотруднику полиции, после чего скрылся на автомобиле», — говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, правоохранители принимают меры к его задержанию.
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что неизвестный мужчина с автоматическим оружием, одетый в военную форму и бронежилет, подъехал к зданию полиции в Лисках и открыл огонь. Позже злоумышленник проник внутрь отделения, где привел в действие взрывное устройство. Сообщалось об одном пострадавшем, погибших в результате взрыва нет, отмечает Ura.ru.
Между тем дежурный сотрудник МВД России по Лискинскому району в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что нападения и взрыва не было.
«Это учебное, что тут такого. Больше комментировать не могу», - подчеркнул собеседник НСН.
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