В Воронежской области неизвестный напал на отдел полиции

Полицейский пострадал в результате нападения на отдел полиции в городе Лиски Воронежской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

«Сегодня в 05:30 в г. Лиски Воронежской области неизвестный проник на территорию районного отдела полиции, причинил ранение сотруднику полиции, после чего скрылся на автомобиле», — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, правоохранители принимают меры к его задержанию.



Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что неизвестный мужчина с автоматическим оружием, одетый в военную форму и бронежилет, подъехал к зданию полиции в Лисках и открыл огонь. Позже злоумышленник проник внутрь отделения, где привел в действие взрывное устройство. Сообщалось об одном пострадавшем, погибших в результате взрыва нет, отмечает Ura.ru.

Между тем дежурный сотрудник МВД России по Лискинскому району в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что нападения и взрыва не было.

«Это учебное, что тут такого. Больше комментировать не могу», - подчеркнул собеседник НСН.

