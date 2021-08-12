Бушующий в калифорнии пожар «Дикси» уничтожил более 1 тысячи зданий
Крупнейший в истории Калифорнии лесной пожар «Дикси» продолжает бушевать, сообщает Associated Press.
Стихия уже уничтожила как минимум 1 тысячу зданий, 550 из которых — жилые дома. Пожарным удалось локализовать огонь только на 30%. Проблема усугубляется сильным ветром и сложным рельефом местности. По предварительным оценкам, в Калифорнии под угрозой остаются еще около 14 тыс. домов.
Тем временем, в Якутии с 8 августа действует режим Чрезвычайной ситуации регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. По поручению президента РФ Владимира Путина глава МЧС Евгений Зиничев распорядился увеличить группировку сил и средств для тушения пожаров в Якутии.
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