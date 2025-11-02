Буксир загорелся в новороссийском порту «Кавказ»
В новороссийском порту «Кавказ» в Краснодарском крае произошло возгорание буксира. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.
Ведомство уточнило, что 2 ноября 2025 года в порту «Кавказ» загорелся буксир, Новороссийская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности судоходства. По итогам проверки будут приняты меры реагирования.
Как передает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы, возгорание возникло на корме буксира «Евростар-1» в акватории Керченского пролива. Экипаж из 14 человек эвакуирован, к тушению приступил спасательный катер «Меркурий».
Ранее в результате ночной атаки ВСУ дронами на порт Туапсе в Краснодарском крае пострадали два иностранных гражданских судна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
