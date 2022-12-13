Брянский губернатор заявил об обстреле города Клинцы
Украинские силовики обстреляли город Клинцы в Брянской области, никто не пострадал. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
«Сегодня ночью ВСУ произвели обстрел территории города Клинцы. В результате работы систем ПВО Вооруженных Сил Российской Федерации ракета была уничтожена, отдельные части попали на территорию промзоны», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Богомаз подчеркнул, что пострадавших и разрушений нет, сообщает телеканал «360». На месте ЧП работают оперативные службы.
В ночь на вторник украинские войска обстреляли населенный пункт Сватово в Луганской народной республике, ВСУ применили артиллерийское орудие 155 мм, пишет RT.
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