Брянский губернатор заявил об обстреле города Клинцы

Украинские силовики обстреляли город Клинцы в Брянской области, никто не пострадал. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

В Брянской области загорелись резервуары с нефтепродуктами

«Сегодня ночью ВСУ произвели обстрел территории города Клинцы. В результате работы систем ПВО Вооруженных Сил Российской Федерации ракета была уничтожена, отдельные части попали на территорию промзоны», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Богомаз подчеркнул, что пострадавших и разрушений нет, сообщает телеканал «360». На месте ЧП работают оперативные службы.

В ночь на вторник украинские войска обстреляли населенный пункт Сватово в Луганской народной республике, ВСУ применили артиллерийское орудие 155 мм, пишет RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Страница губернатора Брянской области / vk.com/avbogomaz
ТЕГИ:УкраинаОбстрелБрянская Область
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры