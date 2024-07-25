Брат подозреваемого в подрыве авто в Москве заявил, что они редко общались

Брат задержанного по подозрению в организации взрыва автомобиля в Москве заявил, что они давно не поддерживают связь, сообщает РИА Новости.

В ПСБ заявили, что подозреваемый во взрыве автомобиля в банке не работает

Редкое общение связано с постоянной занятостью мужчин. «Честно сказать, мы плохо общались. У меня семья, дети, не до этого, мы с ним как бы редко», — указал брать злоумышленника.

Утром 24 июля на улице Синявинской на севере Москвы произошел взрыв автомобиля во дворе жилого дома, в результате которого пострадали два человека. По информации МВД, взрыв произошел из-за детонации неизвестного устройства, установленного в машине. Расследование инцидента передано в первое управление по расследованию особо важных дел Главного управления СК Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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