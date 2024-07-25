Брат подозреваемого в подрыве авто в Москве заявил, что они редко общались
Брат задержанного по подозрению в организации взрыва автомобиля в Москве заявил, что они давно не поддерживают связь, сообщает РИА Новости.
Редкое общение связано с постоянной занятостью мужчин. «Честно сказать, мы плохо общались. У меня семья, дети, не до этого, мы с ним как бы редко», — указал брать злоумышленника.
Утром 24 июля на улице Синявинской на севере Москвы произошел взрыв автомобиля во дворе жилого дома, в результате которого пострадали два человека. По информации МВД, взрыв произошел из-за детонации неизвестного устройства, установленного в машине. Расследование инцидента передано в первое управление по расследованию особо важных дел Главного управления СК Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В ХАМАС заявили, что Нетаньяху не хочет заключать соглашения о прекращении огня
- Байден в обращении к американцам заявит, что решил передать эстафету новому поколению
- В Госдуме призвали запретить работу алкомаркетов в выходные дни
- Брат подозреваемого в подрыве авто в Москве заявил, что они редко общались
- СМИ: Обама не поддержал Харрис, считая ее некомпетентной
- Освобожденные в ходе СВО города предложено изображать на банкнотах
- Правительство Грузии: Откроется фронт конфликта с РФ в случае победы оппозиции
- Король Великобритании получил $58 млн на расходы
- Банки будут возвращать украденные мошенниками деньги по новой схеме
- В Харьковской области украинские военные открыли огонь друг по другу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru