Брат подозреваемого в подрыве авто в Москве заявил, что они редко общались

Редкое общение связано с постоянной занятостью мужчин. «Честно сказать, мы плохо общались. У меня семья, дети, не до этого, мы с ним как бы редко», — указал брать злоумышленника.

Утром 24 июля на улице Синявинской на севере Москвы произошел взрыв автомобиля во дворе жилого дома, в результате которого пострадали два человека. По информации МВД, взрыв произошел из-за детонации неизвестного устройства, установленного в машине. Расследование инцидента передано в первое управление по расследованию особо важных дел Главного управления СК Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

