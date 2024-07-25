В ПСБ заявили, что подозреваемый во взрыве автомобиля в банке не работает

Подозреваемый во взрыве автомобиля в Москве Евгений Серебряков не является сотрудником банка «ПСБ», сообщает РИА Новости.

СМИ: подозреваемого в подрыве авто в Москве готовят к возможной экстрадиции

Ранее сообщалось, что Серебряков работал в банке.

В среду утром на улице Синявинской на севере Москвы произошел взрыв автомобиля во дворе жилого дома, в результате которого пострадали два человека. По информации МВД, взрыв произошел из-за детонации неизвестного устройства, установленного в машине. Расследование инцидента передано в первое управление по расследованию особо важных дел Главного управления СК Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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