В ПСБ заявили, что подозреваемый во взрыве автомобиля в банке не работает
Подозреваемый во взрыве автомобиля в Москве Евгений Серебряков не является сотрудником банка «ПСБ», сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Серебряков работал в банке.
В среду утром на улице Синявинской на севере Москвы произошел взрыв автомобиля во дворе жилого дома, в результате которого пострадали два человека. По информации МВД, взрыв произошел из-за детонации неизвестного устройства, установленного в машине. Расследование инцидента передано в первое управление по расследованию особо важных дел Главного управления СК Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru