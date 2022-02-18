Брат Навального не явился на заседание по замене условного срока реальным
Брат Алексея Навального Олег не явился в Люблинский суд Москвы на заседание по вопросу замены ему условного осуждения на реальное, сообщает РИА Новости.
Судья Владимир Кузнецов заявил, что Навальный был извещён надлежащим образом, рассмотрение представления было решено провести в его отсутствие.
Ранее МВД РФ объявило в федеральный розыск брата Алексея Навального Олега, данная информация содержится в базе ведомства.
Олега Навального признали виновным в нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции протеста и приговорили к одному году лишения свободы условно.
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