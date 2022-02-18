Брат Навального не явился на заседание по замене условного срока реальным

Брат Алексея Навального Олег не явился в Люблинский суд Москвы на заседание по вопросу замены ему условного осуждения на реальное, сообщает РИА Новости.

В колонии в Покрове начался выездной процесс по новому делу Навального

Судья Владимир Кузнецов заявил, что Навальный был извещён надлежащим образом, рассмотрение представления было решено провести в его отсутствие.

Ранее МВД РФ объявило в федеральный розыск брата Алексея Навального Олега, данная информация содержится в базе ведомства.

Олега Навального признали виновным в нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции протеста и приговорили к одному году лишения свободы условно.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Уголовное НаказаниеУголовное ДелоСудАлексей Навальный
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