Бортовые самописцы упавшего в Подмосковье SSJ 100 доставили в лабораторию

Бортовые самописцы упавшего в Московской области самолета Sukhoi Superjet 100 доставили в лабораторию, передает ТАСС со ссылкой на источник в МАК.

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Расшифровка «черных ящиков» начнется 15 июля в лаборатории. Они находятся в удовлетворительном состоянии.

Крушение пассажирского самолета SSJ 100 авиакомпании «Газпром Авиа» произошло 12 июля недалеко от подмосковной Коломны, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ТЕГИ:ПогибшиеМосковская ОбластьКрушение Самолета

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