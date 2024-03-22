Большой театр отменил все постановки 23 и 24 марта

«Отменяются спектакли и концерты, которые должны были состояться на всех сценических площадках театра в субботу и воскресенье, 23 и 24 марта», - говорится в публикации.

В частности, на Исторической сцене не состоится спектакль «Зимняя сказка». На Новой отменена постановка «Богема».

Театр вернет денежные средства за приобретенные билеты.

По предварительным данным, в результате теракта в «Крокусе» погибли 40 и пострадали более 100 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело, отмечает «Радиоточка НСН».

