Большой театр отменил все постановки 23 и 24 марта

Запланированные на 23 и 24 марта спектакли и концерты в Большом театре не состоятся, сообщила пресс-служба культурной площадки в Telegram.

Комментатор Гусев спасся во время теракта в «Крокус Сити Холле»

«Отменяются спектакли и концерты, которые должны были состояться на всех сценических площадках театра в субботу и воскресенье, 23 и 24 марта», - говорится в публикации.

В частности, на Исторической сцене не состоится спектакль «Зимняя сказка». На Новой отменена постановка «Богема».
Театр вернет денежные средства за приобретенные билеты.

По предварительным данным, в результате теракта в «Крокусе» погибли 40 и пострадали более 100 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Ингосстрах
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