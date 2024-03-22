Большой театр отменил все постановки 23 и 24 марта
Запланированные на 23 и 24 марта спектакли и концерты в Большом театре не состоятся, сообщила пресс-служба культурной площадки в Telegram.
«Отменяются спектакли и концерты, которые должны были состояться на всех сценических площадках театра в субботу и воскресенье, 23 и 24 марта», - говорится в публикации.
В частности, на Исторической сцене не состоится спектакль «Зимняя сказка». На Новой отменена постановка «Богема».
Театр вернет денежные средства за приобретенные билеты.
По предварительным данным, в результате теракта в «Крокусе» погибли 40 и пострадали более 100 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru