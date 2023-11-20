Большегруз снес автобусную остановку во Владивостоке
Большегруз врезался в автобусную остановку и рекламный щит во Владивостоке, в результате пострадали сам грузовик, рейсовый автобус и четыре автомобиля. Об этом сообщили в управлении МЧС по Приморскому краю.
По данным ведомства, после столкновения большегруз загорелся. Водитель выбрался из кабины с помощью очевидцев.
«На момент прибытия пожарных горели колеса автомобиля с правой стороны, а также часть обшивки рефрижератора. Возгорание было оперативно ликвидировано на площади около 10 квадратных метров», — заявили в МЧС.
Погибших или пострадавших в результате ЧП нет.
Ранее в Иркутске большегруз MAN врезался в пассажирский автобус, напоминает Ura.ru. Пострадали пять человек, в числе которых два ребенка 3 и 5 лет, отмечает телеканал «360».
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