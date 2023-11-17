Автомобиль BMW врезался в остановку в Калининграде, погиб ребенок

По данным полиции, трагедия произошла на пересечении улиц Киевской и Инженерной. Водитель иномарки не справился с управлением и врезался в остановку общественного транспорта.

«В результате ДТП погибла девочка семи лет. Пострадали трое взрослых. Им оказывают необходимую помощь медики», - указали в ведомстве.

Стражи порядка добавили, что, по предварительной версии, причиной аварии могло стать резкое ухудшение состояния здоровья водителя.

Ранее взрослый и ребёнок погибли в результате ДТП, которое произошло на 10 км автодороги «Черновское - Кундравы» на территории Чебаркульского района Челябинской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

