Более тысячи человек эвакуированы в Иркутской области из-за наводнения
В Иркутской области эвакуировали более тысячи человек. В пресс-службе регионального МЧС уточнили, что такие меры были предприняты в связи с повышением уровня воды в реках.
На данный момент в области уже затоплено 42 приусадебных участка, а также 269 придомовых территорий и еще 147 жилых домов. В связи с этим были эвакуированы 1076 человек. Как уточняет Газета.ру, среди них 615 детей. Помимо этого, сообщается, что в пунктaх временного рaзмещения сейчaс нaходится 41 человек, среди которых восемь — дети.
Ранее argumenti.ru сообщали, что наводнение вернулось в город Нижнеудинск Иркутской области В зоне подтопления оказались 92 дома.
В Иркутской области пятница, 12 июля, стала днем траура по 25 погибшим результате разрушительного наводнения. Близко к сердцу воспринял случившуюся в Приангарье трагедию уроженец Иркутска, известный российский музыкант Денис Мацуев. В эфире НСН он выразил намерение помочь пострадавшим от наводнения.
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