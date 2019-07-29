Более тысячи человек эвакуированы в Иркутской области из-за наводнения

На данный момент в области уже затоплено 42 приусадебных участка, а также 269 придомовых территорий и еще 147 жилых домов. В связи с этим были эвакуированы 1076 человек. Как уточняет Газета.ру, среди них 615 детей. Помимо этого, сообщается, что в пунктaх временного рaзмещения сейчaс нaходится 41 человек, среди которых восемь — дети.

Ранее argumenti.ru сообщали, что наводнение вернулось в город Нижнеудинск Иркутской области В зоне подтопления оказались 92 дома.

В Иркутской области пятница, 12 июля, стала днем траура по 25 погибшим результате разрушительного наводнения. Близко к сердцу воспринял случившуюся в Приангарье трагедию уроженец Иркутска, известный российский музыкант Денис Мацуев. В эфире НСН он выразил намерение помочь пострадавшим от наводнения.



