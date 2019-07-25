Путин поручил до 10 августа расплатиться с пострадавшими от паводка

Президент Российской Федерации Владимир Путин распорядился завершить составление списков пострадавших от наводнений в Иркутской области до 1 августа. Кроме того, глава государства потребовал до 10 августа завершить выплаты всем пострадавшим в полном объеме. Информация об этом размещена на сайте Кремля. В результате наводнения в Иркутской области, по официальным данным, погибли 25 человек, несколько считаются пропавшими без вести.

Сегодня Владимир Путин принял в Кремле пять семей, пострадавших от паводка в Иркутской области. Как отмечает РЕН ТВ, президент, в частности, пригласил их посетить в Санкт-Петербурге военно-морской парад, который состоится в воскресенье, 28июля, в День Военно-морского флота.

Путин рассказал о планах организации отдыха для детей из зоны подтопления. Он уточнил, что на отдых в курортные места отправлены по всей России около двух тысяч ребят. По словам главы государства, даже от Монголии поступило предложение взять на отдых российских детей из зоны бедствия.

Президент также сообщил, что поручил кабинету министров образовать рабочую группу для отслеживания нарушений в рубке леса в Иркутской области. Ранее, в ходе встречи с жителями затопленного Тулуна Путин признал, что одной из причин стихийного бедствия стала незаконная вырубка леса.

Как отмечает РИА ФАН, посещая Иркутскую область, президент остался недоволен темпами расселения пострадавших при наводнении. Путин пообещал лично проконтролировать, чтобы все дети из числа пострадавших приступили к учебе с 1 сентября.

Он также потребовал от правительства направить необходимые средства на капитальный ремонт жилья и приобретение нового взамен ставшего непригодным. Уже объявлено, что на соцподдержку пострадавших выделено более 14 миллиардов рублей.

