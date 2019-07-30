Более миллиона гектаров леса горит в Сибири

По данным Лесопожарного центра в Красноярске, на территории Сибирского края действует 99 пожаров. В общей сложности пожары действуют на площади в 1 042 434 га, уточняет RT.

Уточняется, что очаги возгорания охватили Эвенкийский, Богучанский, Енисейский, Таймырский, Кежемский, Пировский, Н.Ингашский и Абанский районы.

Ранее губернатор Красноярского края Александр Усс на молодежном форуме «Бирюса-2019» заявил, что бороться с лесными пожарами – все равно, что топить айсберги.

