Более миллиона гектаров леса горит в Сибири
За последние сутки в Красноярском крае площадь природных пожаров увеличилась более чем на 50 тысяч гектаров. Сейчас территория возгорания уже превысила 1 млн гектаров., сообщает «Свободная пресса».
По данным Лесопожарного центра в Красноярске, на территории Сибирского края действует 99 пожаров. В общей сложности пожары действуют на площади в 1 042 434 га, уточняет RT.
Уточняется, что очаги возгорания охватили Эвенкийский, Богучанский, Енисейский, Таймырский, Кежемский, Пировский, Н.Ингашский и Абанский районы.
Ранее губернатор Красноярского края Александр Усс на молодежном форуме «Бирюса-2019» заявил, что бороться с лесными пожарами – все равно, что топить айсберги.
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