Более двух тысяч отдыхающих погибли летом на водоемах в России

По данным ведомства, погиб 2 381 человек, в том числе 358 детей. Уточняется, что основными причинами трагедий являются купание в необорудованных и запрещенных местах - было выявлено более пяти тысяч диких пляжей. Также к гибели приводит отдых на воде в состоянии алкогольного опьянения.

Начальник отдела госинспекции по маломерным судам управления безопасности на водных объектах МЧС РФ Андрей Печенин добавил, что с начала 2023 года были зафиксированы 185 происшествий с маломерными судами, в результате которых погибли 132 человека, пострадали 42 человека, ещё 19 пропали без вести.

Ранее в Тимашевске в Краснодарском крае пьяный мужчина утонул вскоре после того, как сделал предложение своей девушке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».