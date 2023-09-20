Более двух тысяч отдыхающих погибли летом на водоемах в России
Летом 2023 года на водоёмах в России были спасены 714 отдыхающих, в том числе 157 несовершеннолетних, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
По данным ведомства, погиб 2 381 человек, в том числе 358 детей. Уточняется, что основными причинами трагедий являются купание в необорудованных и запрещенных местах - было выявлено более пяти тысяч диких пляжей. Также к гибели приводит отдых на воде в состоянии алкогольного опьянения.
Начальник отдела госинспекции по маломерным судам управления безопасности на водных объектах МЧС РФ Андрей Печенин добавил, что с начала 2023 года были зафиксированы 185 происшествий с маломерными судами, в результате которых погибли 132 человека, пострадали 42 человека, ещё 19 пропали без вести.
Ранее в Тимашевске в Краснодарском крае пьяный мужчина утонул вскоре после того, как сделал предложение своей девушке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru