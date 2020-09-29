Более десяти человек задержали в Минске в ходе акции протеста

Милиция задержала более 10 человек в ходе акции протеста на северо-западе Минска. Об этом сообщает РИА Новости.

Акция прошла в микрорайоне "Лебяжий" на северо-западе города. Отмечается, что митинг был несанкционирован.

Ранее 27 сентября сообщалось, что число участников «юбилейной» акции в Минске превысило 100 тысяч человек.

Акции протеста начались в Белоруссии 9 августа после выборов президента. По данным ЦИК, на них победил Александр Лукашенко с 80,1 процента голосов. За Тихановскую проголосовали около 10 процентов избирателей.

