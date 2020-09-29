Более десяти человек задержали в Минске в ходе акции протеста
Милиция задержала более 10 человек в ходе акции протеста на северо-западе Минска. Об этом сообщает РИА Новости.
Акция прошла в микрорайоне "Лебяжий" на северо-западе города. Отмечается, что митинг был несанкционирован.
Ранее 27 сентября сообщалось, что число участников «юбилейной» акции в Минске превысило 100 тысяч человек.
Акции протеста начались в Белоруссии 9 августа после выборов президента. По данным ЦИК, на них победил Александр Лукашенко с 80,1 процента голосов. За Тихановскую проголосовали около 10 процентов избирателей.
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