Более 90 человек получили губернаторские выплаты после взрыва в Сергиевом Посаде

После взрыва в Сергиевом Посаде выплаты от губернатора Московской области Андрея Воробьева получили более 90 человек, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на главу Сергиево-Посадского городского округа Дмитрия Акулова.

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По его словам, в стационаре Сергиево-Посадской больницы находится один пострадавший. Выплаты осуществляются тем, кто обратился в районную больницу.

Ранее на месте взрыва в Сергиевом Посаде завершили поисковые работы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Следственный комитет России
ТЕГИ:ПроисшествияВзрывСергиев Посад

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