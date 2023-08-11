Суд арестовал техдиректора фирмы «Пиро-Росс» после взрыва в Сергиевом Посаде
Городской суд Сергиева Посада отправил под арест технического директора «Пиро-Росс» Сергея Чанкаева, сообщает РИА Новости.
Тем самым суд удовлетворил ходатайство следствия, уточнили в пресс-службе суда.
Как установлено, арестованный отвечал за соблюдение противопожарной безопасности на складе пиротехники, где в среду утром прогремел взрыв.
В результате пострадало 84 человека, одна женщина от полученных ожогов скончалась в больнице.
Следственным комитетом РФ возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.
Ранее стало известно, что обыски провели в фирме «Пиро-Росс» после взрыва в Сергиевом Посаде, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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