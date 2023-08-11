Суд арестовал техдиректора фирмы «Пиро-Росс» после взрыва в Сергиевом Посаде

Городской суд Сергиева Посада отправил под арест технического директора «Пиро-Росс» Сергея Чанкаева, сообщает РИА Новости.

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Тем самым суд удовлетворил ходатайство следствия, уточнили в пресс-службе суда.

Как установлено, арестованный отвечал за соблюдение противопожарной безопасности на складе пиротехники, где в среду утром прогремел взрыв.

В результате пострадало 84 человека, одна женщина от полученных ожогов скончалась в больнице.

Следственным комитетом РФ возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.

Ранее стало известно, что обыски провели в фирме «Пиро-Росс» после взрыва в Сергиевом Посаде, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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