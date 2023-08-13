На месте взрыва в Сергиевом Посаде завершили поисковые работы

На месте взрыва в Сергиевом Посаде завершили поисковые работы. Такую информацию опубликовала администрация в своем Telegram-канале в воскресенье, 13 августа.

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«Об этом на совещании с силовиками, местным отделением управления соцразвития и семьями пропавших без вести сообщил глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов», — уточняется в сообщении.

Участники совещания предложили варианты взаимодействия с родственниками пропавших без вести.

Дмитрий Акулов дал поручение силовикам информировать граждан об опознании, пишут «Известия».

Власти закрепили за каждой семьей заместителей главы администрации Сергиево-Посадского городского округа, кураторы семей социальной службы помогут родственникам пропавших без вести в индивидуальном порядке.

Следствие продолжается.

На Загорском оптико-механическом заводе (ЗОМЗ) в подмосковном Сергиевом Посаде произошел взрыв 9 августа.

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ФОТО: Следственный комитет России
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