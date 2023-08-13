На месте взрыва в Сергиевом Посаде завершили поисковые работы

«Об этом на совещании с силовиками, местным отделением управления соцразвития и семьями пропавших без вести сообщил глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов», — уточняется в сообщении.



Участники совещания предложили варианты взаимодействия с родственниками пропавших без вести.

Дмитрий Акулов дал поручение силовикам информировать граждан об опознании, пишут «Известия».



Власти закрепили за каждой семьей заместителей главы администрации Сергиево-Посадского городского округа, кураторы семей социальной службы помогут родственникам пропавших без вести в индивидуальном порядке.



Следствие продолжается.

На Загорском оптико-механическом заводе (ЗОМЗ) в подмосковном Сергиевом Посаде произошел взрыв 9 августа.



