На месте взрыва в Сергиевом Посаде завершили поисковые работы
На месте взрыва в Сергиевом Посаде завершили поисковые работы. Такую информацию опубликовала администрация в своем Telegram-канале в воскресенье, 13 августа.
«Об этом на совещании с силовиками, местным отделением управления соцразвития и семьями пропавших без вести сообщил глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов», — уточняется в сообщении.
Участники совещания предложили варианты взаимодействия с родственниками пропавших без вести.
Дмитрий Акулов дал поручение силовикам информировать граждан об опознании, пишут «Известия».
Власти закрепили за каждой семьей заместителей главы администрации Сергиево-Посадского городского округа, кураторы семей социальной службы помогут родственникам пропавших без вести в индивидуальном порядке.
Следствие продолжается.
На Загорском оптико-механическом заводе (ЗОМЗ) в подмосковном Сергиевом Посаде произошел взрыв 9 августа.
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