Более 700 военных прибудут в Кабул для помощи в эвакуации людей

В частности, 500 военных направят США, 200 военных - Великобритания. Отмечается, что в настоящее время в аэропорту находится около 2,5 тыс. американских военных.

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что США были готовы к коллапсу, который происходит сейчас в Афганистане.







