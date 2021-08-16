Более 700 военных прибудут в Кабул для помощи в эвакуации людей

Более 700 военных из США и Великобритании прибудут в Кабул для помощи в организации эвакуации людей из страны. Об этом сообщает BBC со ссылкой на Пентагон.

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В частности, 500 военных направят США, 200 военных - Великобритания. Отмечается, что в настоящее время в аэропорту находится около 2,5 тыс. американских военных.

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что США были готовы к коллапсу, который происходит сейчас в Афганистане.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Афганистан
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