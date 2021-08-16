Байден: США были готовы к коллапсу в Афганистане

Байден также отметил, что не жалеет о принятом решении вывести из страны американских военных. По его словам, РФ и Китай хотели бы, чтобы США «бесконечно тратили ресурсы на Афганистан». Между тем, президент отметил, что Штаты продолжат поддерживать жителей Афганистана.

В минувшее воскресенье талибы объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Радикалы заявили об окончании войны в стране и пообещали в ближайшее время определить форму правления в республике. При этом талибы подчеркнули, что обеспечат безопасность жителей Афганистана и иностранных дипломатов.

