Байден: США были готовы к коллапсу в Афганистане
Американский лидер Джо Байден заявил, что США были готовы к коллапсу, который происходит сейчас в Афганистане, передает РИА Новости.
Байден также отметил, что не жалеет о принятом решении вывести из страны американских военных. По его словам, РФ и Китай хотели бы, чтобы США «бесконечно тратили ресурсы на Афганистан». Между тем, президент отметил, что Штаты продолжат поддерживать жителей Афганистана.
В минувшее воскресенье талибы объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Радикалы заявили об окончании войны в стране и пообещали в ближайшее время определить форму правления в республике. При этом талибы подчеркнули, что обеспечат безопасность жителей Афганистана и иностранных дипломатов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru