В МИД Украины заявили о проблеме с эвакуацией из Афганистана
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что самолет, который должен эвакуировать украинцев на родину, пока не может вылететь из Афганистана. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Кулебы, самолет сможет вылететь на Украину «теоретически в какой-то момент», однако его возвращение обратно будет зависеть от ситуации в Афганистане. Он отметил, что на данным момент желание эвакуироваться из страны выразили 50 украинцев.
Глава украинского МИД также подтвердил готовность страны эвакуировать граждан других государств, в том числе афганцев, при наличии свободных мест.
В минувшее воскресенье талибы объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Радикалы заявили об окончании войны в стране и пообещали в ближайшее время определить форму правления в республике. При этом талибы подчеркнули, что обеспечат безопасность жителей Афганистана и иностранных дипломатов.
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