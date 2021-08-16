В МИД Украины заявили о проблеме с эвакуацией из Афганистана

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что самолет, который должен эвакуировать украинцев на родину, пока не может вылететь из Афганистана. Об этом сообщает ТАСС.

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По словам Кулебы, самолет сможет вылететь на Украину «теоретически в какой-то момент», однако его возвращение обратно будет зависеть от ситуации в Афганистане. Он отметил, что на данным момент желание эвакуироваться из страны выразили 50 украинцев.

Глава украинского МИД также подтвердил готовность страны эвакуировать граждан других государств, в том числе афганцев, при наличии свободных мест.

В минувшее воскресенье талибы объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Радикалы заявили об окончании войны в стране и пообещали в ближайшее время определить форму правления в республике. При этом талибы подчеркнули, что обеспечат безопасность жителей Афганистана и иностранных дипломатов.

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Фото: facebook.com/UkraineMFA
ТЕГИ:МИД РФУкраина
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