В МИД Украины заявили о проблеме с эвакуацией из Афганистана

По словам Кулебы, самолет сможет вылететь на Украину «теоретически в какой-то момент», однако его возвращение обратно будет зависеть от ситуации в Афганистане. Он отметил, что на данным момент желание эвакуироваться из страны выразили 50 украинцев.

Глава украинского МИД также подтвердил готовность страны эвакуировать граждан других государств, в том числе афганцев, при наличии свободных мест.

В минувшее воскресенье талибы объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Радикалы заявили об окончании войны в стране и пообещали в ближайшее время определить форму правления в республике. При этом талибы подчеркнули, что обеспечат безопасность жителей Афганистана и иностранных дипломатов.

