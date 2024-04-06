Более 700 человек эвакуировали из подтопленного Орска

Свыше 700 жителей района Орска в Оренбургской области эвакуировали из-за подтопления. Об этом сообщили в правительстве региона.

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«Эвакуировано 711 человек, в том числе 210 несовершеннолетних. В пунктах временного размещения находятся 257 человек, среди них 76 детей, люди прибывают», — цитирует официальное заявление RT.

Жителей эвакуируют автобусами, которые отвозят их в пунктывременного размещения (ПВР) от точек высадки из плавательных средств и автомобилей.

На данный момент власти сообщили о подтоплении более 2400 жилых домов и 3065 придомовых территорий.

Ранее режим чрезвычайной ситуации ввели в четырех районах и городском округе в Челябинской области из-за подтоплений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.



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