Более 700 человек эвакуировали из подтопленного Орска

«Эвакуировано 711 человек, в том числе 210 несовершеннолетних. В пунктах временного размещения находятся 257 человек, среди них 76 детей, люди прибывают», — цитирует официальное заявление RT.



Жителей эвакуируют автобусами, которые отвозят их в пунктывременного размещения (ПВР) от точек высадки из плавательных средств и автомобилей.

На данный момент власти сообщили о подтоплении более 2400 жилых домов и 3065 придомовых территорий.

Ранее режим чрезвычайной ситуации ввели в четырех районах и городском округе в Челябинской области из-за подтоплений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.





