Более 40 человек стали жертвами тропического циклона «Фредди» в Малави и Мозамбике

Уголовное дело возбудили после остановки движения поездов на участке БКЛ метро 79 социальных объектов построят в Москве по проектам комплексного развития территорий Реконструкцию Дмитровского путепровода в Москве намерены завершить до конца года Единый центр поддержки участников СВО и их семей обработал 3,5 тысячи обращений за две недели работы Шестеро молодых людей предстали перед судом за «стриптиз» в столичной подземке