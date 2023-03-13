Более 40 человек стали жертвами тропического циклона «Фредди» в Малави и Мозамбике
Официальный представитель правительства Малави Чипилиро Хамула заявил, что жертвами обрушившегося на страну тропического циклона «Фредди» стали по меньшей мере 40 человек, сообщает Reuters.
Он отметил, что данные о пострадавших продолжают поступать.
Хамула добавил, что больше прочих пострадал регион, прилегающий к городу Блантайр, который является экономической столицей страны.
Также циклон накрыл соседнюю страну - Мозамбик, власти которой заявили о четырёх погибших за минувшие сутки.
Ранее глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что число жертв февральских землетрясений на юго-востоке страны достигло 48 448 человек, сообщает НСН.
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