Жертвами землетрясений в Турции стали 6660 иностранцев

При этом до сих пор не опознаны 1615 тел, отметил он.

Землетрясения магнитудой 7,6 и 7,7 произошли 6 февраля в городе Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Местные власти назвали произошедшее «катастрофой века».

Ранее директор Единой геофизической службы Российской академии наук Юрий Виноградов в разговоре с НСН оценил безопасность курортов Турции.

