Жертвами землетрясений в Турции стали 6660 иностранцев
Число жертв февральских землетрясений на юго-востоке Турции достигло 48 448 человек, из них 6660 - иностранцы. Об этом сообщил глава МВД страны Сулейман Сойлу.
При этом до сих пор не опознаны 1615 тел, отметил он.
Землетрясения магнитудой 7,6 и 7,7 произошли 6 февраля в городе Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Местные власти назвали произошедшее «катастрофой века».
Ранее директор Единой геофизической службы Российской академии наук Юрий Виноградов в разговоре с НСН оценил безопасность курортов Турции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru