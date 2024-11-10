Более 30 самолетов ушли на запасные аэродромы из-за атаки БПЛА на Москву

В Москве сразу 36 самолетов ушли на запасные аэродромы из-за атаки украинских беспилотников на столичный регион. Об этом сообщили в Росавиации.

При этом представитель ведомства Артем Кореняко объявил, что ограничения на прием и отправку рейсов, которые действовали утром 10 ноября во всех аэропортах Москвы, были сняты в 10:32 часов.