Более 30 самолетов ушли на запасные аэродромы из-за атаки БПЛА на Москву

В Москве сразу 36 самолетов ушли на запасные аэродромы из-за атаки украинских беспилотников на столичный регион. Об этом сообщили в Росавиации.

При этом представитель ведомства Артем Кореняко объявил, что ограничения на прием и отправку рейсов, которые действовали утром 10 ноября во всех аэропортах Москвы, были сняты в 10:32 часов.

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До этого Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что во всех столичных аэропортах был введен план «Ковер». Ограничения в хабах Домодедово и Жуковский начали действовать с 8:03 часов утра по московскому времени, в Шереметьево — с 9:45 часов.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что над Москвой были сбиты 32 украинских дрона.

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ФОТО: РИА Новости
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