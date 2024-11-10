Более 30 самолетов ушли на запасные аэродромы из-за атаки БПЛА на Москву
В Москве сразу 36 самолетов ушли на запасные аэродромы из-за атаки украинских беспилотников на столичный регион. Об этом сообщили в Росавиации.
При этом представитель ведомства Артем Кореняко объявил, что ограничения на прием и отправку рейсов, которые действовали утром 10 ноября во всех аэропортах Москвы, были сняты в 10:32 часов.
До этого Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что во всех столичных аэропортах был введен план «Ковер». Ограничения в хабах Домодедово и Жуковский начали действовать с 8:03 часов утра по московскому времени, в Шереметьево — с 9:45 часов.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что над Москвой были сбиты 32 украинских дрона.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru