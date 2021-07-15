Более 30 грузовых вагонов сошли с рельсов в Забайкалье

Сход 34 вагонов произошел в Могочинском районе. По предварительным данным, опасные грузы в опрокинувшихся вагонах не перевозились.

В результате инцидента повреждено железнодорожное полотно обоих путей и опора контактной сети. К месту направляются два восстановительных поезда.

Пострадавших нет.



В конце июня грузовой поезд опрокинулся под Екатеринбургом.

