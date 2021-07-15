Более 30 грузовых вагонов сошли с рельсов в Забайкалье

Вагоны двух грузовых поездов сошли с рельсов на перегоне Урюм – Нанагры в Забайкальском крае, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Вагоны грузового поезда сошли с рельс в Волгоградской области

Сход 34 вагонов произошел в Могочинском районе. По предварительным данным, опасные грузы в опрокинувшихся вагонах не перевозились.

В результате инцидента повреждено железнодорожное полотно обоих путей и опора контактной сети. К месту направляются два восстановительных поезда.

Пострадавших нет.

В конце июня грузовой поезд опрокинулся под Екатеринбургом.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗабайкальеПоезда
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