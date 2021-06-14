Вагоны грузового поезда сошли с рельс в Волгоградской области
Вагоны грузового поезда сошли с рельс в Волгоградской области, в результате чего движение на этом участке железной дороги было приостановлено. Об этом сообщает ТАСС.
Инцидент также вызвал изменение в расписании пассажирских поездов, в частности, поездов №1 Волгоград - Москва, №15 Волгоград - Москва.
Отмечается, что пострадавших в связи с произошедшим нет, также не нанесен экологический урон. В настоящее время ведется работа над устранением последствий. Причина происшествия устанавливается.
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