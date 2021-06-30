Грузовой поезд опрокинулся под Екатеринбургом
Уральской транспортной прокуратурой проводится проверка по факту схода восьми вагонов грузового поезда в Свердловской области, сообщает пресс-служба ведомства.
Инцидент произошёл 30 июня около 15:00 на железнодорожных путях общего пользования перегона Ревда - Решеты 1624 км.
Из-за происшествия движение поездов на данном участке было временно приостановлено. Пассажирские поезда следуют в объезд.
В настоящее время устанавливается степень повреждения железнодорожного полотна, организована работа восстановительного поезда.
Ранее в ХМАО грузовик КамАЗ столкнулся с поездом, сообщает Ura.ru. По данным ГО и ЧС по Нижневартовску водитель автомобиля попал в реанимацию.
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