Массовая драка со стрельбой произошла в Москве у метро Пролетарская

По данным ведомства, конфликт между двумя группами граждан перерос в потасовку. Информации о пострадавших пока нет, полиция проводит проверку.

Данных о пострадавших нет, полиция проводит проверку.

Telegram-канал Mash опубликовал видео с место происшествия, на котором видно, что дерутся менее 10 мужчин, также слышны выстрелы. После драки участники быстро разъехались.

Ранее сотрудники полиции задержали четверых подозреваемых в жестоком избиении мужчины на пляже «Фрегат» в Сочи.