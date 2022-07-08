Массовая драка со стрельбой произошла в Москве у метро Пролетарская
Более 10 человек устроили массовую драку в 3-м Крутицком переулке в Москве, сообщает пресс-служба главного управления МВД по Москве.
По данным ведомства, конфликт между двумя группами граждан перерос в потасовку. Информации о пострадавших пока нет, полиция проводит проверку.
Данных о пострадавших нет, полиция проводит проверку.
Telegram-канал Mash опубликовал видео с место происшествия, на котором видно, что дерутся менее 10 мужчин, также слышны выстрелы. После драки участники быстро разъехались.
Ранее сотрудники полиции задержали четверых подозреваемых в жестоком избиении мужчины на пляже «Фрегат» в Сочи.
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