Четырехкратный чемпион РФ задержан в Петербурге после драки

Легкоатлет, четырехкратный чемпион России в спринте Александр Хютте задержан в Санкт-Петербурге по делу об участии в драке. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

Дело возбуждено по статье Уголовного кодекса «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Комментариев от официальных структур пока не поступало.

Сегодня издание «Фонтанка.ру» выложило на своём сайте видео из лифта одного из жилых домов Северной столицы. На записи гражданин в спортивных трусах на выходе из лифта бьёт по голове пожилого попутчика. Затем драка продолжается на лестничной площадке.

По информации издания, у пострадавшего диагностирована черепно-мозговая травма. Также есть сообщения, что в тот же день в больницу обратилась с такой же травмой соседка Хютте – он также обвинила спортсмена в нападении.

Александр Хютте четыре раза становился чемпион РФ в беге на короткие дистанции, он также победитель командного чемпионата Европы 2011 года. В 2017 году за нарушение антидопинговых правил Спортивный арбитражный суд отстранил легкоатлета от соревнований на четыре года.

В сентябре 2021 года СМИ сообщили о задержании Хютте в Санкт-Петербурге с мефедроном в кроссовке. Было возбуждено уголовное дело о хранении наркотиков без цели сбыта. В конце апреля нынешнего года оно было закрыто. Спортсмену назначили судебный штраф, однако прокуратура обжаловала такой поворот дела.

