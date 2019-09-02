Более 30 человек могли стать жертвами пожара на судне в США

Пожар возник на судне возле острова Санта-Курс к западу от Лос-Анджелеса в ночное время. Предположительно плавательное средство использовали для своих целей аквалангисты.

Управление Береговой охраны США по юго-западному региону пока не подтверждает сведения о жертвах. Спасательная операция продолжается. По информации Управления, всего на борту было 39 человек.

