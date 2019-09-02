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Более 30 человек могли стать жертвами пожара на судне в США
2 сентября17:25
Редакция НСН
В результате пожара на судне у берегов Калифорнии, могли погибнуть более 30 человек, передаёт RT. Согласно сообщению пожарного управления округа Вентура, несколько членов экипажа спасены, не менее 34 человек пока считаются пропавшими без вести.