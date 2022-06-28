Взрыв газа произошел в общежитии в Подмосковье
27 июня 202223:59
Взрыв газа произошел в здании общежития в Дмитровском округе Подмосковья. Об этом сообщает «Интерфакс».
В результате инцидента пострадал мужчина 1989 года рождения, который был доставлен в больницу в Лобне. Характер травм не уточняется.
В ходе проверки выяснилось, что причиной взрыва стала неисправность автономного газового оборудования.
Ранее в понедельник сообщалось о взрыве хлора в порту Иордании в городе Акаба. По последним данным, погибли не менее 10 человек.
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27 июня 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru