Более 30 беспилотников уничтожили в Воронежской области

По его словам, БпЛА были сбиты над территориями пяти муниципалитетов области, информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

«В одном из районов в результате падения фрагментов беспилотника загорелась сухая трава. Огонь оперативно потушили», - написал он.

Губернатор добавил, что в регионе сохраняется опасность атаки беспилотников.

Ранее в СМИ появилась информация, что украинская армия стала использовать для атаки российских регионов новые беспилотники FP-1, сообщает Ura.ru.