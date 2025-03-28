Более 30 беспилотников уничтожили в Воронежской области

Более 30 беспилотников были уничтожены ночью 28 марта над территорией Воронежской области. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Александр Гусев.

Жители Энгельса сообщили о звуках взрывов в небе

По его словам, БпЛА были сбиты над территориями пяти муниципалитетов области, информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

«В одном из районов в результате падения фрагментов беспилотника загорелась сухая трава. Огонь оперативно потушили», - написал он.

Губернатор добавил, что в регионе сохраняется опасность атаки беспилотников.

Ранее в СМИ появилась информация, что украинская армия стала использовать для атаки российских регионов новые беспилотники FP-1, сообщает Ura.ru.

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
ТЕГИ:СпецоперацияБеспилотникиВоронежская ОбластьПВО

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