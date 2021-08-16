Более 30 ампул вакцины от COVID-19 сожгли в Тамбовской области
Полицейские обнаружили в селе Павлодар Жердевского района Тамбовской области ампулы с вакциной против коронавируса, которые пытались сжечь, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В сообщении говорится, что 32 ампулы с препаратом нашли в очаге прогоревшего костра в 40 метрах от здания фельдшерского пункта. По версии следствия, злоумышленники намеревались с помощью огня скрыть улики преступления.
В полиции уточнили, что уже получена серия вакцины, проводится проверка медработников, которые осуществляли вакцинацию в вышеуказанном медпункте.
Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что применяемые в настоящее время вакцины эффективны против мутаций коронавируса и необходимости менять их состав сейчас нет.
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