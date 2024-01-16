Более 280 туристов не могут вылететь из Новосибирска в Таиланд

Уточняется, что задержка выполнения рейса SU650 авиакомпании «Аэрофлот» в Бангкок связана с технической неисправностью самолёта.

Лайнер должен был вылететь из Новосибирска в 09:15 местного времени. Таким образом задержка рейса составляет уже более 10 часов. «Аэрофлот» планирует отправить самолёт в 19:45 местного времени.

Ранее самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии» дважды не смог улететь из Екатеринбурга в Сочи из-за проблем с двигателем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».