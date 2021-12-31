Более 200 рейсов задержали или отменили в московских аэропортах

По данным сервиса, в Шереметьево 162 рейса отменено и 18 задержано, во Внуково отменяются 24 и четыре рейса задерживаются, в Домодедово – вылет трех рейсов отменили, на 17 рейсов задерживают.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил в своем Instagram, что последняя неделя уходящего года в Центральной России будет морозной, однако к Новому году ожидается потепление.