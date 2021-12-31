Более 200 рейсов задержали или отменили в московских аэропортах
В московских аэропортах в канун Нового года задержали или отменили около 230 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».
По данным сервиса, в Шереметьево 162 рейса отменено и 18 задержано, во Внуково отменяются 24 и четыре рейса задерживаются, в Домодедово – вылет трех рейсов отменили, на 17 рейсов задерживают.
Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил в своем Instagram, что последняя неделя уходящего года в Центральной России будет морозной, однако к Новому году ожидается потепление.
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