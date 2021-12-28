Вильфанд рассказал о погоде в Москве в начале января

В начале 2022 года в Москве возможно потепление и оттепель. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По его словам, в течение этой рабочей недели в столице будет прохладная, но комфортная погода, так как в городе не будет сильного ветра. 28 декабря температура воздуха ожидается на два градуса ниже нормы, а в среду и четверг - примерно на четыре градуса ниже нормы.