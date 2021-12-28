Вильфанд рассказал о погоде в Москве в начале января

В начале 2022 года в Москве возможно потепление и оттепель. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По его словам, в течение этой рабочей недели в столице будет прохладная, но комфортная погода, так как в городе не будет сильного ветра. 28 декабря температура воздуха ожидается на два градуса ниже нормы, а в среду и четверг - примерно на четыре градуса ниже нормы.

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При этом в выходные столбики термометров поднимутся до одного-шести градусов мороза, что на четыре градуса выше нормы.

Вильфанд отметил, что 2 января в Москве начнется оттепель, днем температура воздуха будет колебаться в районе нуля градусов.

Ранее специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в новогоднюю ночь в столице будет до минус шести градусов мороза.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Песня
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