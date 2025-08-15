Более 200 человек эвакуировали из-за пожара в спорткомплексе в Краснодаре

Трамп прибудет на Аляску первым и лично встретит Путина Трамп и Лукашенко провели телефонный разговор В Астраханской области при атаке БПЛА повреждено судно Минюст включил в реестр иноагентов писателя Марка Солонина и культурное пространство «Револьт-Центр» Прощание с режиссером Юрием Бутусовым пройдет в Театре Пушкина 23 августа Музкритик рассказал о секрете актуальности музыки Цоя