Более 200 человек эвакуировали из-за пожара в спорткомплексе в Краснодаре

В Краснодаре из спорткомплекса «Чемпион» из-за пожара были эвакуированы 230 человек, в том числе 140 детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

В ведомстве указали, что пожарных вызвали из-за возгорания обшивки стены, которое было ликвидировано до прибытия сотрудников ведомства.

«Пострадавших нет... Проводится проверка сотрудниками дознания по факту пожара», - говорится в сообщении.

Ранее в Красноармейском районе Краснодарского края из-за падения обломков беспилотников загорелось поле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

