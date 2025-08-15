Более 200 человек эвакуировали из-за пожара в спорткомплексе в Краснодаре
15 августа 202518:01
В Краснодаре из спорткомплекса «Чемпион» из-за пожара были эвакуированы 230 человек, в том числе 140 детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
В ведомстве указали, что пожарных вызвали из-за возгорания обшивки стены, которое было ликвидировано до прибытия сотрудников ведомства.
«Пострадавших нет... Проводится проверка сотрудниками дознания по факту пожара», - говорится в сообщении.
Ранее в Красноармейском районе Краснодарского края из-за падения обломков беспилотников загорелось поле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
