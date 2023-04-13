Более 20 сотрудников МВД РФ по Ростовской области арестованы
Городской суд Ессентуков отправил под арест 23 сотрудника ГУ МВД России по Ростовской области и жителей региона по делу о взяточничестве и создании преступного сообщества, сообщает пресс-служба Ставропольского краевого суда в своем Telegram-канале.
При этом в отношении одного лица избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, уточняется в сообщении.
В отношении всех арестованных лиц возбуждены уголовные дела по ч.ч. 1, 2, 3 ст. 210 (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
Ранее стало известно, что более 20 полицейских из Ростова-на-Дону стали фигурантами уголовного дела, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru