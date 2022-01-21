Более 20 машин столкнулись на Киевском шоссе в Москве

Более 20 машин столкнулись на 54-м километре Киевского шоссе в Москве, есть пострадавшие. Об этом сообщает РИА Новости.

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В результате ДТП образовалась большая пробка. Отмечается, что причиной аварий стал сильный снегопад.

В настоящее время известно о двух пострадавших. Их состояние не уточняется.



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ФОТО: pixabay.com
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