Более 20 машин столкнулись на Киевском шоссе в Москве
21 января 202220:47
Более 20 машин столкнулись на 54-м километре Киевского шоссе в Москве, есть пострадавшие. Об этом сообщает РИА Новости.
В результате ДТП образовалась большая пробка. Отмечается, что причиной аварий стал сильный снегопад.
В настоящее время известно о двух пострадавших. Их состояние не уточняется.
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21 января 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru