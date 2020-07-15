Более 20 деревьев повалено в Москве из-за ветра

В разных районах Москвы более 20 деревьев были повалены из-за сильного ветра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным источника, в результате около десяти автомобилей были повреждены, также были оборваны провода. На текущий момент данных о пострадавших нет.

Ранее в МЧС предупредили об ухудшении погодных условий в столице, в том числе об усилении ветра до 21 м/с. В свою очередь, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отмечал, что южный циклон принесёт в центральную Россию аномальное количество осадков, которые ожидаются на текущей неделе.

