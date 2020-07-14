До семи вёдер воды: На Москву надвигаются ливни

Южный циклон принесёт в центральную Россию аномальное количество осадков, предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Самые интенсивные дожди во вторник, 14 июля, ожидаются к вечеру и ночи, сообщил он на своей странице в Facebook.

«Ветер северных румбов, 7-12 метров в секунду, в порывах — до штормовых 15-20 метров в секунду. В Москве днём не выше +17...+19 градусов, в Подмосковье +15...+20 на западе, к юго-востоку до +21...+26 градусов тепла», - рассказал Тишковец.

Синоптики: Ливни затопят Москву во вторник

В Москве, по его словам, интенсивность осадков будет эквивалентна 4-7 ведрам воды на квадратный метр, что может вызвать подтопления.

Дожди в столичном регионе ожидаются и в последующие дни.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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