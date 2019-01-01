Более 20 человек задержали в Екатеринбурге

Задержанных сочли представляющими угрозу для находящихся в сквере на месте строительства храма святой Екатерины, сообщает Ura.ru.

Напомним, что в понедельник, 13 мая жители Екатеринбурга вышли на стихийную акцию протеста прости строительства храма святой Екатерины в сквере у Театра драмы. Его должны возвести к 2023 году, когда город будет отмечать 300-летие. С 7 вечера и практически до утра две тысячи человек собрались на митинг, обрушили забор и на несколько часов захватили сквер. В ситуацию вмешался губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, который призвал сторонников и противников строительства к диалогу и вызвался быть посредником. Протодиакон Андрей Кураев рассказал НСН, как бы поступил он, будь он на месте губернатора Свердловской области.

Во вторник, 14 мая в Екатеринбурге прошла вторая несогласованная акция в защиту сквера, на которой начались задержания отмечает RT.